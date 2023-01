Venezuela: braccio destro di Maduro annuncia progetto di legge contro Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diosdado Cabello, deputato e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), ha annunciato che presenterà un progetto di legge contro le organizzazioni della società civile. "La prossima settimana presenteremo all'Assemblea nazionale un disegno di legge che regola il finanziamento, il funzionamento e l'utilizzo delle cosiddette organizzazioni non governative", ha dichiarato Cabello, braccio destro di Maduro, parlando nel suo programma televisivo settimanale. “Attraverso le Ong si cospira contro i venezuelani (...) Quelle non sono organizzazioni non governative. Dipendono dall'imperialismo Usa e rivedremo tutto questo", ha aggiunto.(Vec)