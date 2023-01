Medio Oriente: consigliere Usa Sullivan in Israele e Cisgiordania, ribadito sostegno per soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, si è recato in visita in Israele e in Cisgiordania a partire da ieri, 18 gennaio, insieme al consigliere politico della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk. Durante la sua prima tappa a Gerusalemme, riferisce una nota, Sullivan ha incontrato il presidente israeliano, Isaac Herzog; il primo ministro, Benjamin Netanyahu; il ministro degli Esteri, Eli Cohen; il ministro della Difesa, Yoav Gallant; il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer; il suo omologo, Tzachi Hanegbi; il direttore del Mossad, David Barnea; e il capo delle Forze di difesa israeliane (Idf), Herzi Halevi. Durante i colloqui, il consigliere Usa ha ribadito il sostegno di Washington alla sicurezza di Israele, alla luce della minaccia iraniana a livello regionale. Particolare attenzione è stata dedicata anche al conflitto in Ucraina, e ai rischi che potrebbero derivare per tutto il Medio Oriente dalla partnership tra Russia e Iran nel quadro della guerra. (segue) (Was)