Medio Oriente: consigliere Usa Sullivan in Israele e Cisgiordania, ribadito sostegno per soluzione a due Stati (2)

- “Il consigliere Sullivan ha ribadito la necessità di garantire la stabilità, la sicurezza e l’integrazione in Medio Oriente: a questo proposito, ha partecipato ad una riunione virtuale insieme al suo omologo israeliano, Tzachi Hanegbi, e alle controparti di Bahrein ed Emirati Arabi Uniti, Nasser bin Hamad Al Khalifa e Tahnoun bin Zayed Al Nahyan”, ha detto la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. L'amministrazione del presidente Joe Biden, prosegue la nota, continuerà a sostenere una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese, ed eviterà di sostenere qualsiasi politica che possa mettere a rischio questo obiettivo. “Il consigliere ha anche ribadito ad entrambe le parti la necessità di astenersi da azioni unilaterali che potrebbero determinare un ulteriore aumento delle tensioni sul piano regionale”, ha aggiunto la Watson. Sullivan è andato poi a Ramallah, dove ha incontrato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, per ribadire l’impegno Usa ad approfondire la collaborazione con l’Anp. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di mantenere aperti i negoziati di pace e garantire in egual misura la sicurezza, la prosperità e la libertà per il popolo israeliano e palestinese. (Was)