- "Mettiamo i rigassificatori perché sono la vera valvola di garanzia. Per marzo Piombino si finisce". Lo ha affermato il ministro per la sicurezza energetica, GIlberto Pichetto Fratin, durante l'evento "La ripartenza. Liberi di pensare", in corso agli Ibm Studios di Milano. (Rem)