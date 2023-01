© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle condizioni meteo avverse, è stato necessario chiudere al traffico la strada statale 260 "Picente" dal km 29,400 al km 39,900, tra l'innesto con la statale 4 Via Salaria ad Amatrice e il confine regionale con l'Abruzzo. Il percorso alternativo prevede l'utilizzo della strada statale 471 e della strada provinciale Sp 2. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)