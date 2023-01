Israele: “Axios”, consigliere Usa ha discusso con Netanyahu il piano per rivedere il sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, avrebbe discusso con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il piano del suo governo per modificare il sistema giudiziario nazionale. Lo hanno confermato al portale di informazione “Axios” alcuni funzionari statunitensi rimasti anonimi, senza fornire ulteriori dettagli sulle opinioni che Sullivan avrebbe espresso sul piano del governo israeliano, che se messo in pratica limiterebbe in maniera significativa la capacità della Corte suprema di rivedere e bloccare l’attuazione delle leggi. In precedenza, il governo federale Usa ha espresso preoccupazione in merito ad una possibile riduzione dell’indipendenza del sistema giudiziario israeliano e delle altre istituzioni democratiche del Paese. (Was)