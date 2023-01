Lazio 2023: Battisti (Pd), aperto comitato elettorale a Sora, prosegue lavoro per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Battisti capolista del Partito democratico di Frosinone in occasione dell'apertura del suo comitato elettorale a Sora, in una nota afferma: "Grazie all'amministrazione comunale di Sora con in testa il sindaco Luca Di Stefano. Con lui abbiamo costruito un progetto che, a partire dalle elezioni comunali, ci ha portato ad eleggerlo presidente della provincia, il più giovane d'Italia. Con lui e con la sua squadra di governo stiamo cambiando una città che è tornata ad essere centrale dal punto di vista turistico, culturale, sanitario e di rappresentanza negli enti superiori. Ha ragione il sindaco - prosegue - quando dice che si deve continuare a lavorare sulle periferie. Proprio pochi giorni fa abbiamo incontrato diversi comitati di quartiere per ascoltare le loro necessità: stiamo costruendo e continueremo a costruire risposte alle esigenze di tutti attraverso l'implementazione della rete territoriale dei servizi e istituendo presidi delle istituzioni dove c'è bisogno. Continuiamo a lavorare - conclude - grazie alla forza dei risultati ottenuti e alla grinta che ci trasmettete ogni giorno. Qui, nel comitato di Sora, troverete un punto di riferimento e ascolto costante. Ora, insieme, per Alessio D'Amato presidente". (Com)