Lazio 2023: Ciacciarelli (Lega), D'Amato fa campagna su sanità ma lascia eredità disastrosa

- Alessio D'Amato "sta conducendo la sua campagna elettorale a suon di annunci spot sulla sanità, la sua eredità è disastrosa in tal senso". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli della Lega. "È davvero vergognoso - prosegue -. Per anni il centrosinistra ha depauperato l'offerta sanitaria del Lazio, chiudendo reparti, e smantellando gli ospedali. Ora, a due mesi dal voto, annunci spot su riaperture e quant'altro. Trovo davvero poco rispettoso questo modo di fare campagna elettorale, uno schiaffo in faccia a tutti quei poveri cittadini che, in questi dieci anni, hanno pagato, e continuano a pagare sulla loro pelle la mala gestione della sanità da parte di questi personaggi politici".(Com)