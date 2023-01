Ucraina: ambasciatore Zazo, segnali di nuova mobilitazione russa, Mosca ragiona su economia di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono segnali di una nuova mobilitazione da parte russa con ulteriori 500 mila uomini”: lo ha detto l’ambasciatore d’Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo, a “Porta a porta”. “La situazione resta delicata per tutta una serie di motivi”, ha detto Zazo, ricordando come proseguano gli attacchi missilistici russi contro infrastrutture energetiche e non solo. “La Russia insiste sull’annessione delle quattro regioni – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia –, nonostante la perdita di Kherson”, ha ricordato Zazo. “È probabile che la Russia punti a una guerra di logoramento e confidi su una nuova controffensiva. È difficile fare previsioni perché gli ucraini confidano sulla loro maggiore motivazione e feroce determinazione nel difendere la libertà del loro Paese e nella superiorità delle armi occidentali, ma la Russia da parte sua può riversare maggior numeri di forze armate e attingere agli arsenali sovietici e ci sono segnali che stia convertendo la sua economia a un’economia di guerra”, ha detto Zazo. (Res)