Usa: Casa Bianca, serve azione bipartisan al Congresso su tetto del debito

- Il Congresso deve agire con una azione bipartisan sul tetto del debito federale, alzandolo o sospendendolo come è stato fatto dozzine di volte nel corso degli anni e di differenti amministrazioni. Lo ha detto la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, durante un briefing telefonico con i giornalisti. “Il Congresso deve affrontare questa situazione in maniera bipartisan e senza condizioni: la Casa Bianca non parteciperà ad alcuna trattativa su questo fronte”, ha detto, dopo che il Paese ha raggiunto oggi il tetto di 31.400 miliardi di dollari stabilito per il debito federale. (Was)