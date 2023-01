Russia: Casa Bianca su cittadino Usa accusato di spionaggio, monitoriamo con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta ancora esaminando le notizie sull’avvio di un procedimento penale in Russia contro un cittadino statunitense accusato di spionaggio, e continua a monitorare con attenzione tutti gli sviluppi. Lo ha detto la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, durante un briefing telefonico con i giornalisti. “Al momento non possiamo fornire ulteriori dettagli, ma stiamo monitorando la situazione”, ha detto. Questa mattina, il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato un procedimento penale contro un cittadino Usa accusato di spionaggio. In una nota, l’agenzia ha precisato che l’uomo è sospettato di raccolta di dati di intelligence “biologici diretti contro la sicurezza della Russia”. (Was)