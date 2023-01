Ucraina-Germania: Zelensky critica governo federale su questione forniture carri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha aspramente criticato il governo federale sulla questione delle forniture dei carri armati tedeschi Leopard, ripetutamente richiesti dal Paese aggredito dalla Russia e negati dall'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Zelensky ha affermato che “non va bene guardare ad altri Paesi per possibili consegne di armi invece che alle proprie possibilità”. Il governo federale potrebbe, infatti, subordinare la fornitura dei Leopard all'Ucraina a quella dei carri armati Abrams M1 da parte degli Stati Uniti. Il presidente dell'ex repubblica sovietica ha bollato tale posizione come “non corretta”. Zelensky ha sottolineato: “Non si può fare, dire do esattamente quanto dai tu. Se l'America fa qualcosa, anch'io faccio qualcosa”. Per il capo dello Stato di Kiev, questo non è il momento del commercio, ma della sopravvivenza. “Dobbiamo sopravvivere”, ha evidenziato Zelensky, che ha accusato il governo tedesco di comunicare in maniera “disonesta”. Per il presidente ucraino, quella dei Leopard è “una questione di volontà politica e, se manca, non si devono cercare delle scuse. Si dica no! Non si si deve dire che qualcuno o qualcosa ancora non è pronto”. (segue) (Geb)