Energia: Tabarelli (Nomisma), il nostro è sistema elettrico molto debole

- La produzione di energia idroelettrica "conta per il 20 per cento della produzione, mentre importiamo il 15-20 per cento dalle centrali nucleari francesi. Questo è un sistema elettrico debolissimo". Lo ha affermato oggi Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, durante il suo intervento all'evento "La ripartenza. Liberi di pensare", in corso agli Ibm Studios di Milano. "A noi serve energia ad alta densità e poco volume e questo ce lo da il fossile, qualche volta il nucleare - ha proseguito poi Tabarelli - perché il fotovoltaico il 15 per cento ce lo da, ma dipende dal prezzo dell'energia", ha concluso. (Rem)