Pensioni: Cgil, nessuna risposta su contenuti, risorse e tempi, solo disponibilità generica

- "Riteniamo quello di oggi un incontro pletorico, interlocutorio e senza risposte". Lo ha dichiarato la Cgil in una nota, in riferimento all’incontro di oggi con il governo sulle pensioni, “tema sul quale – si sottolinea nella nota – da anni il sindacato confederale rivendica una riforma in grado di dare maggiore equità e solidarietà al sistema, superando definitivamente le rigidità della legge Fornero che, a dispetto degli slogan e degli impegni elettorali, continua ad essere in vigore”. “Dopo aver ribadito il nostro giudizio fortemente negativo rispetto ai recenti provvedimenti in materia contenuti nella legge di bilancio, che hanno peggiorato ulteriormente la situazione e sottratto rilevanti risorse al capitolo Previdenza (opzione donna, quota 103, precoci, taglio della rivalutazione) – prosegue la nota –, abbiamo ripresentato unitariamente la piattaforma di Cgil, Cisl e Uil per una riforma pensionistica che parta da: una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi senza limiti di età, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione contributiva di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e povere, il riconoscimento del lavoro di cura e delle donne, il rilancio della previdenza complementare negoziale, la piena tutela del potere d’acquisto delle pensioni in essere. Sulla base di questi contenuti abbiamo chiesto al governo di aprire un confronto di merito, con modalità, risorse e tempi certi”. (segue) (Com)