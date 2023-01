Pensioni: Cgil, nessuna risposta su contenuti, risorse e tempi, solo disponibilità generica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo indicato la necessità di finalizzare il confronto entro la scadenza del prossimo Def, al fine di definire le risorse necessarie - aspetto cruciale - e inserirle nel quadro di programmazione economica-finanziaria in vista della prossima legge di bilancio. Inoltre, anche alla luce delle dichiarazioni del presidente dell’Inps che ha sottolineato come l’aspetto fondamentale per garantire l’equilibrio e la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico sia l’allargamento della base contributiva, abbiamo ribadito la necessità - anche ai fini previdenziali, a maggior ragione in un sistema a ripartizione come il nostro - di politiche finalizzate alla creazione di nuova occupazione, al contrasto della precarietà e all’aumento dei salari, chiedendo di aprire un confronto anche su questi temi”, si legge ancora. “Infine, abbiamo chiesto interventi correttivi immediati rispetto ad alcune scelte sbagliate fatte con la legge di bilancio, come ad esempio il ripristino dei requisiti previgenti di “opzione donna”. “A queste richieste – rimarca la Cgil nella nota – il governo non ha dato risposte se non una disponibilità generica, senza indicare né una tempistica certa né un quadro definito di risorse, e rinviando a un prossimo incontro, fissato l’8 febbraio, un approfondimento su giovani e donne. Riteniamo quello di oggi un incontro pletorico, interlocutorio e senza risposte”. Per la Cgil “è importante ogni occasione di confronto e di discussione, ma serve chiarezza di tempi, contenuti e obiettivi. Un generico tavolo di ascolto, privo di carattere negoziale, con tempistiche lunghe e incertezza su spazi e risorse non porterà lontano”. “Per questo – conclude la nota – ribadiamo la necessità di aprire una vera trattativa sui contenuti della nostra piattaforma, per trovare soluzioni da inserire e finanziare con il prossimo Def”. (Com)