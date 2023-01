Ue: Eva Kaili rimane in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eva Kaili rimane in carcere. Lo si apprende da un comunicato rilasciato dalla Procura federale belga dopo l'udienza alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles, che si è svolta oggi. Come si legge nel comunicato, "nell'ambito di un'indagine su vasta scala della Procura federale su presunte organizzazioni criminali, corruzione e riciclaggio di denaro, E.K. è comparso questa mattina davanti alla Camera di consiglio del tribunale di primo grado di Bruxelles. Nella sua ordinanza di oggi pomeriggio, la Camera di consiglio ha confermato la detenzione preventiva di E.K.". Adesso, continua la nota, Kaili avrà 24 ore di tempo per presentare ricorso contro questa decisione. In tal caso "la persona interessata comparirà davanti alla divisione d'accusa della Corte d'appello di Bruxelles entro due settimane".(Beb)