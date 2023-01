Energia: Mazzoncini (A2a), dipendiamo da Paesi potenzialmente instabili, dobbiamo sviluppare rinnovabili storage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo renderci autonomo dal punto di vista energetico e per poterlo fare stabilmente e non passare da un problema all'altro perché oggi siamo riusciti a renderci indipendenti dal gas russo, ma siamo dipendenti da gas che proviene da Paesi potenzialmente altrettanto instabili”. Lo ha detto l'ad di A2a Renato Mazzoncini intervenuto alla quarta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, in corso presso gli IBM Studios a Milano e dedicato al tema dell’energia. “Dobbiamo quindi sviluppare rinnovabili storage e lavorare molto sull'efficienza energetica: tutto questo richiede importanti investimenti”, ha concluso. (Rem)