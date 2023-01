Israele: media, tre aerei da trasporto Usa alla base di Nevatim per trasferire munizioni in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato da "Kan", Arkady Mil-Man, responsabile del programma Russia presso l'Istituto per gli studi di sicurezza nazionale dello Stato di Israele, ha affermato che è "improbabile che la mossa sia ben accolta dai russi". "Fino ad oggi, Israele si è astenuto dal fornire armi offensive all'Ucraina. La decisione degli Stati Uniti di farlo dalle scorte situate in Israele porta lo Stato ebraico a sostenere involontariamente l'Ucraina". Tuttavia, ha aggiunto che "i russi sono consapevoli che si tratta di munizioni statunitensi e che Israele non ha molte scelte di fronte a considerazioni sul trasporto di sistemi d'arma Usa in tutto il mondo. Pertanto, questa decisione non influirà in modo critico sulle relazioni bilaterali con la Russia". (segue) (Res)