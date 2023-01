Israele: media, tre aerei da trasporto Usa alla base di Nevatim per trasferire munizioni in Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto secondo fonti citate dal quotidiano "The Times of Israel", il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, avrebbe accettato l’invito dell’omologo dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, di recarsi a Kiev durante una telefonata avvenuta oggi. Si tratterebbe della prima visita di un funzionario israeliano di alto profilo a recarsi in Ucraina da quando è scoppiata la guerra. Durante il colloquio, Cohen ha informato Kuleba del ritorno alla piena attività dell'ambasciata israeliana a Kiev entro 60 giorni e ha promesso di continuare l'aiuto umanitario, con un'enfasi sul ripristino delle infrastrutture energetiche, ha scritto il capo della diplomazia israeliana su Twitter. Inoltre, Cohen ha invitato Kuleba a cooperare con i Paesi europei nella lotta contro le Guardie rivoluzionarie iraniane, i pasdaran, dichiarandole un'organizzazione terroristica, ha aggiunto. (Res)