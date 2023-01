Ucraina: Yermak, non accettiamo vittoria senza Crimea e Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non accetterà una vittoria senza riprendere la penisola di Crimea e la regione del Donbass sotto il suo controllo. E' quanto affermato dal capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, che ha partecipato al Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. "E' assolutamente inaccettabile", ha detto Yermak, rispondendo ad una domanda se Kiev accetterà una vittoria senza questi territori. "I nostri obiettivi rimangono uguali, come li abbiamo stabiliti nella nostra formula di pace: dobbiamo assolutamente tornare al cento per cento all'integrità territoriale dell'Ucraina con i confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina, Donbass e Crimea inclusi", ha ribadito Yermak. (Kiu)