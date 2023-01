Irlanda: società Argos, a rischio 580 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifornitore "Argos" ha annunciato la chiusura entro giugno di tutti i propri punti vendita presenti in Irlanda, con la perdita di circa 580 posti di lavoro. Il Responsabile delle operazioni di "Argos Irlanda", Andy McClelland, ha dichiarato che la decisione non è stata presa con leggerezza, e che "verrà fatto tutto il possibile per supportare i lavoratori colpiti". Il sindacato irlandese "Mandate" ha espresso la propria delusione e ha annunciato un intenso impegno per "ottenere il miglior accordo possibile per i lavoratori in esubero".(Rel)