Ue: Commissione, Stati membri e partner annunciano Coalizione dei ministri del Commercio sul clima

- La Commissione europea, gli Stati membri dell'Ue e 26 Paesi partner hanno annunciato di aver creato la "Coalizione dei ministri del Commercio sul clima", il primo forum globale a livello ministeriale dedicato al commercio e alle questioni relative al clima e allo sviluppo sostenibile. L'obiettivo dell'esecutivo Ue è quello di creare partenariati tra le comunità del commercio e del clima, per identificare i modi in cui la politica commerciale può contribuire ad affrontare il cambiamento climatico. Inoltre, la coalizione mirerà a promuovere il commercio e gli investimenti in beni, servizi e tecnologie che aiutino a mitigare e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Ai lavori parteciperanno la società civile, le imprese, le organizzazioni internazionali e le comunità del clima e della finanza. La Coalizione rimarrà comunque aperta a tutti i Paesi interessati. Finora, è composta da oltre 50 ministri di 27 giurisdizioni e i quattro co-leader sono Ecuador, Ue, Kenya e Nuova Zelanda. Gli altri partecipanti sono: Angola, Australia, Barbados, Cabo Verde, Canada, Colombia, Costa Rica, Islanda, Gambia, Giappone (Affari esteri e commercio), Repubblica di Corea, Maldive, Mozambico, Norvegia, Filippine, Ruanda, Zambia, Singapore, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti e Vanuatu. (segue) (Beb)