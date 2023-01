Ue: Commissione, Stati membri e partner annunciano Coalizione dei ministri del Commercio sul clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione fornirà una guida politica e identificherà le strategie commerciali per adattarsi ai cambiamenti climatici e alle condizioni meteorologiche estreme, ad esempio attraverso la produzione, la diffusione, l'accessibilità e l'adozione di tecnologie rispettose del clima. Si concentrerà, inoltre, sulla ricerca di soluzioni commerciali alla crisi climatica, in linea con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sostenendo al contempo gli sforzi in corso in questo settore nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del ommercio (Omc). "Se vogliamo una risposta veramente globale al cambiamento climatico, dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo impegnarci a livello nazionale e internazionale, con i colleghi ministri che si occupano di clima, ambiente, finanza e sviluppo", ha detto Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo al Commercio, dal palco del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. "Quello di oggi è un primo passo importante, che riflette la nostra comune convinzione: il commercio e la politica commerciale possono e devono fare di più per affrontare la crisi climatica globale", ha aggiunto. "La nostra forte convinzione è che l'azione collettiva sia l'unico modo per produrre risultati significativi. Non vedo l'ora di accogliere altri Paesi a bordo, nel perseguimento dei nostri obiettivi", ha concluso Dombrovskis. (Beb)