Energia: Di Amato (Maire Tecnimont), idrogeno vettore del futuro

- "Credo fermamente che l'idrogeno sarà il vettore del futuro". Lo ha affermato oggi il presidente del consiglio di amministrazione di Maire Tecnimont, Fabrizio di Amato, a margine dell'evento "La ripartenza. Liberi di pensare", in corso agli Ibm Studios di Milano. "È ovvio - ha proseguito - che c'è ancora del lavoro da fare, ma l'importante è raggiungere gli obiettivi, che sono del 2030 e del 2050, e se dovessi immaginare tra 10 anni io vedrei sicuramente una crescita dell'idrogeno molto, molto forte che può sostenere la domanda di tutto quello che è il trasporto pesante che oggi è complicato pensare di farli funzionare a batteria". "La batteria quindi è una soluzione, è la soluzione del momento e lo sarà anche per il futuro", ha aggiunto Di Amato. "Penso che alcune cose rimarranno, ma ce ne saranno altre che oggi non conosciamo nei dettagli, ma che saranno parte integrante della nuova strategia energetica del Paese" ha concluso. (Rem)