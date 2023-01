Brasile: ex capo polizia Brasilia accusa militari di difendere sostenitori Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei verbali dell'interrogatorio pubblicati da "TV Globo", Vieira ha ripercorso tutte le fasi in cui Brasilia è stata sotto attacco. Secondo l'ex comandante della Polizia militare, il giorno degli atti terroristici, l'Esercito ha impedito agli agenti di Polizia di entrare nell'area per arrestare i sospetti. Fabio Vieira ha affermato che "era previsto un incontro davanti alla Cattedrale della Regina della Pace, e l'Esercito era già mobilitato per non permettere l'ingresso della Polizia militare". Anche in precedenza, dopo la tentata invasione della sede della Polizia federale (Pf) a Brasilia il 12 dicembre, c'era stato un incontro tra la segreteria di pubblica sicurezza di Brasilia e l'Esercito per smobilitare l'accampamento. "Per due volte abbiamo tentato di sgomberare il campo, ma senza successo. Avevamo mobilitato circa 500 agenti militari, ma l'Esercito disse che era meglio per loro sgomberare l'area con i propri mezzi ". Sempre secondo Vieira "la permanenza del campo ha contribuito molto a quanto accaduto l'8 gennaio". (Brb)