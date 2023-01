Piemonte: Lega, deposito nazionale scorie nucleari fuori Regione non è più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sopralluogo di oggi all'ex centrale nucleare Fermi di Trino ci ha ribadito l’assoluta e non differibile necessità che l’Italia si doti di un unico deposito nazionale per le scorie nucleari, superando qualunque sistemazione precaria o temporanea. Una valutazione e una decisione che di certo non spettano alla giunta regionale, che però ha già certificato che il Piemonte non ha alcun sito adatto per ospitarlo. Lo hanno affermato in una nota stampa i consiglieri della Lega Piemonte Angelo Dago, Gianluca Gavazza e Valter Marin. "Entrando nell’ex centrale Enrico Fermi - hanno aggiunto il presidente Dago e i commissari Gavazza e Marin - abbiamo potuto apprezzare con i nostri occhi lo straordinario potenziale espositivo, didattico e culturale di una struttura unica nel panorama italiano ed europeo. (segue) (Rpi)