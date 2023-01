Piemonte: dalla Regione 5 milioni in più per gli inquilini morosi incolpevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera all'aumento di 5 milioni di euro del Fondo dedicato a sostenere gli inquilini morosi incolpevoli verso Atc per il pagamento dei canoni. "Esprimo la soddisfazione del Gruppo consigliare di Forza Italia per aver ottenuto dalla nostra giunta regionale l’incremento da 7 a 12 milioni di euro del Fondo dedicato a sostenere gli inquilini morosi incolpevoli verso Atc per il pagamento dei canoni -lo ha affermato il presidente di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola-. "Si tratta di una misura fondamentale visto che nel 2022 sono state 5.355 le famiglie che vivono in case Atc a Torino e nell’area metropolitana a presentare domanda di fondo sociale. (segue) (Rpi)