Usa: Ftx, nuovo amministratore delegato valuta un possibile rilancio della piattaforma

- Il nuovo amministratore delegato di Ftx, piattaforma per lo scambio di criptovalute collassata negli ultimi mesi a seguito di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, ha dichiarato di stare valutando la possibilità di rilanciare la società. In una intervista con il “Wall Street Journal”, John Ray ha affermato di aver costituito un gruppo di lavoro per valutare una possibile riattivazione del sito della piattaforma. “Al momento tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo, ma se esiste una strada per raggiungere questo obiettivo la seguiremo senza dubbio”, ha detto. Ftx ha presentato istanza di fallimento lo scorso novembre, dopo che non è stata in grado di fare fronte ad un picco di prelievi da parte dei clienti. L’ex amministratore delegato, Sam Bankman-Friedman, è stato arrestato il 13 dicembre scorso alle Bahamas ed estradato negli Stati Uniti con l’accusa di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata. (Was)