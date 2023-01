© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Parlamento Ue esprime solidarietà a Lula, regolamentare uso social contro disinformazione - In una risoluzione approvata nel corso della sessione plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo ha espresso solidarietà al presidente brasiliano Lula Da Silva, al suo governo e alle istituzioni brasiliane. Nel testo, l'Eurocamera ha condannato "con la massima fermezza le azioni criminali perpetrate dai sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, esortandoli ad accettare il risultato democratico delle elezioni. I deputati, hanno inoltre accolto con favore gli sforzi per garantire un'indagine rapida e imparziale per identificare e perseguire le persone coinvolte, gli istigatori e le istituzioni statali che non hanno agito per prevenire gli attacchi, sottolineando la recente decisione della Corte Suprema di approvare la richiesta dei procuratori federali di indagare sull'ex presidente Bolsonaro. Come si legge nel testo approvato, l'ex presidente brasiliano "potrebbe aver contribuito, in modo molto rilevante, al verificarsi di atti criminali e terroristici". Gli eurodeputati, inoltre, hanno chiesto di regolamentare le piattaforme dei social media, per prevenire la disinformazione e i discorsi di odio. La risoluzione è stata adottata con 319 voti a favore, 46 contrari e 74 astensioni. (segue) (Res)