I fatti del giorno - America latina (4)

- Brasile: governo azzera e sostituisce vertici polizie federali in quasi tutti gli stati - Il governo del Brasile ha azzerato e sostituito i vertici della Polizia federale (Pf) e Polizia stradale federale (Prf) in quasi tutti i 27 stati del Paese. In particolare sono stati rimpiazzati i sovrintendenti regionali della Pf in 18 stati e della Prf in 25 stati e nel Distretto federale. Le sostituzioni sono state pubblicate in un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale a firma dal ministro della Casa Civile, Rui Costa. (segue) (Res)