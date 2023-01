I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Onu, 6,5 milioni di persone soffrono la fame - Circa 6,5 milioni di persone in Venezuela soffrono la fame. E’ quanto si legge nel rapporto “Panorama regionale della sicurezza alimentare e nutrizionale in America Latina 2022" pubblicato dalle Nazioni Unite. "In Sud America, il Venezuela registra il più alto tasso di denutrizione (22,9 per cento), che in numeri assoluti equivale a 6,5 milioni di persone", afferma lo studio, che prende in considerazione la media degli anni 2020 e 2021. Nel Paese, si legge, il 4,1 per cento dei bambini sotto i cinque anni, soffre di malnutrizione acuta. Il rapporto è stato stilato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il Fondo per l'infanzia (Unicef), il Fondo per lo sviluppo agricolo (Ifad) e il Programma mondiale per l'alimentazione (Wfp). Un altro rapporto pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), rivela che tra gennaio e novembre 2022 circa 2,5 milioni di persone hanno ricevuto qualche tipo di aiuto. (Res)