Ue: Metsola, l’Europarlamento deve aprirsi il più possibile per evitare scandali in futuro

- Dopo lo scandalo di corruzione che lo ha colpito, il Parlamento europeo si è aperto e deve aprirsi il più possibile. Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, intervenuta a un panel di discussione al Forum economico mondiale di Davos. “Abbiamo bisogno di misure immediate per colmare le lacune che abbiamo. Dobbiamo definire puntualmente i concetti di integrità e accountability”, ha detto. “Molti parlano di tolleranza zero”, ma poi le acque si calmano e tutto torna alla normalità, “io non lo farò” perché “occorrono conseguenze”, ha affermato Metsola. “Abbiamo avuto molti negoziati legislativi su migranti, clima” e non solo, ma “nessuno ne ha parlato” nello stesso modo in cui si è parlato di corruzione. “E’ questo ciò di cui voglio che si parli” a proposito dell’Europarlamento, ha proseguito la presidente Metsola. (Res)