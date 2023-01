Lazio 2023: Ciccolini (Fd'I), incentivare professione medici pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alle prossime elezioni regionali del Lazio per Fratelli d'Italia, Monica Ciccolini, in una nota afferma: "Il primo punto del mio programma elettorale riguarda la sanità: la situazione drammatica dei pronto soccorso, nei quali i pazienti aspettano ore e ore in sala d'attesa prima di essere curati. Questi medici di frontiera, che affrontano ogni giorno le più svariate patologie, sono il banco di prova della sanità. Credo, effettivamente - aggiunge -, che bisognerebbe chiamarli medici di frontiera, e incentivare la loro professione, anche economicamente. Tutto questo, sicuramente, andrebbe a vantaggio di tutti noi, pazienti, che non dovremmo più aspettare ore e ore in sala d'attesa". (Com)