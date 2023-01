Trasporti: Salvini incontra i rappresentanti di Anita ed Uniontrasporti, focus su Brennero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) i rappresentanti di Anita ed Uniontrasporti per discutere del problema-Brennero. Il dicastero di Porta Pia conferma la gravità dei divieti unilaterali adottati dall’Austria che gravano sulla competitività degli autotrasportatori italiani ed è pronto ad assumere iniziative formali in sede europea. E' quanto si legge in una nota del Mit. (Rin)