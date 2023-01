Montenegro: Covid, Istituto sanità conferma presenza della nuova variante Kraken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova variante del coronavirus Kraken è stata registrata oggi per la prima volta in Montenegro. Lo ha riferito l'Istituto per la sanità pubblica. Il Montenegro è così entrato a far parte dell'elenco dei Paesi in cui è stata rilevata questa nuova mutazione di un ceppo altamente contagioso. "I Paesi europei che finora hanno segnalato casi di infezione con la nuova variante Kraken sono Regno Unito, Danimarca, Francia, Austria, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Islanda, Belgio, Repubblica Ceca e Portogallo", hanno sottolineato gli epidemiologi del Paese balcanico. (Seb)