Israele-Regno Unito: telefonata Netanyahu-Sunak, focus su Iran

20 luglio 2021

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha parlato telefonicamente con l'omologo britannico, Rishi Sunak, e lo ha ringraziato per il voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del Regno Unito contro la risoluzione riguardante la Corte penale internazionale. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ufficio di Netanyahu. Inoltre, il premier israeliano ha espresso la sua soddisfazione per l'intenzione di Londra di dichiarare le Guardie rivoluzionarie iraniane, i pasdaran, un'organizzazione terroristica e ha sottolineato l'importanza che Israele attribuisce all'avanzamento della questione. I leader hanno discusso i modi per rafforzare ed espandere la cooperazione bilaterale in vari settori, nonché le sfide alla sicurezza globale, in particolare l'Iran e la guerra in Ucraina. Il primo ministro britannico Sunak ha dichiarato che intende visitare Israele per celebrare i 75 anni di relazioni bilaterali e Netanyahu ha accolto con favore l'idea. (Res)