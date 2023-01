Lombardia 2023: Calenda, sostegno di Comitato Nord sarebbe stato inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me sarebbe stato inaccettabile. Credo che noi dobbiamo fare un'offerta politica che sia comprensibile, e che non possiamo mettere dentro persone che sono legate a una stagione politica in cui hanno rappresentato anche una forma di estremismo politico". Lo ha detto il leader del terzo polo, Carlo Calenda, rispondendo a chi gli ha chiesto se sia dispiaciuto per il mancato accordo con Comitato Nord alle regionali, a margine della presentazione del libro "Non dobbiamo salvare il mondo" di Francesco Vecchi edito da Piemme, a Milano. (Rem)