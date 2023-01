Balcani: premier Albania Rama, dobbiamo tenere “tutti a bordo” verso la prospettiva Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Bruxelles devono capire, quando guardano ai Paesi dei Balcani occidentali, che occorre mantenere tutti “a bordo” per traghettarli tutti insieme verso l'obiettivo dell’adesione europea. Lo ha dichiarato il premier albanese, Edi Rama, intervenendo al panel “Widening Europe’s Horizons” organizzato nell’ambito del Forum economico mondiale a Davos. Rama ha puntato l’attenzione su una regione dove il gradimento verso l’Ue è in diminuzione, a scapito di sacche della popolazione per cui Putin “sembra un eroe”. A questo proposito Rama ha ammonito sul fatto che non bisogna guardare solo alla Serbia, perché in altri Paesi, come ad esempio in Macedonia del Nord, il gradimento verso la Russia è più alto che verso l’Ue. Nonostante questo, ha detto ancora Rama, tutti i Paesi dei Balcani occidentali hanno condannato all’Onu l’occupazione russa dell’Ucraina, “compresa la Serbia”. Riguardo alla questione delle sanzioni alla Russia, Rama ha infine osservato che “occorre comprensione” per un tema delicato in Paesi che sono fuori dall’Ue e dunque non hanno le stesse risorse per compensare le perdite economiche.(Res)