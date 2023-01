Giustizia: Morrone, sì convinto della Lega a relazione Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voto favorevole del gruppo Lega alla Camera alla relazione del ministro Carlo Nordio sullo stato del sistema della giustizia italiana. In dichiarazione di voto, il deputato Jacopo Morrone ha riconosciuto che il programma presentato dal Guardasigilli è "vasto, ambizioso e rivoluzionario". "È quello che ci vuole - ha aggiunto - in un paese dove il sistema giustizia è giunto ad una situazione di criticità tale da penalizzare anche il sistema economico". Di qui l'invito a Nordio "ad andare avanti superando le resistenze dei 'santuari intoccabili' del sistema giustizia italiano, ma anche dei soliti denigratori di professione". "Il nostro appoggio alle riforme che prospetta il ministro è pieno. Non aspettiamoci, però, che si realizzino dall'oggi al domani, - ha affermato - si dovranno stabilire priorità. Siamo pragmatici e realistici e comprendiamo che servono tempi congrui e una grande volontà, coesione e comunità d'intenti da parte della maggioranza. La Lega, da parte sua, sosterrà con convinzione la realizzazione di questo programma". Morrone ha, poi, commentato alcuni passaggi della relazione di Nordio, soffermandosi tra l'altro sulle intercettazioni, auspicando che se ne cessi l'abuso, sulla necessità di una riforma della 'geografia giudiziaria' e citando questioni ancora aperte nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, sovraffollamento, riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria e sanità carceraria. Le congratulazioni per la brillante operazione che ha portato all'arresto del boss Matteo Messina Denaro sono state infine lo spunto per ribadire che devono essere "altissimi l'attenzione e il contrasto nei confronti della criminalità organizzata anche straniera, insediata da tempo in Italia", facendo particolare riferimento alle "agromafie infiltrate nel settore agroalimentare e del made in Italy con effetti devastanti sulla competitività delle nostre imprese ma anche sulla salute dei cittadini". (Rin)