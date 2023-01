Usa: Camera, Comitato supervisione avvia indagine su arrivi di migranti al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti ha avviato una indagine sulla gestione dei flussi migratori in arrivo al confine con il Messico da parte del governo federale. Il presidente del Comitato, il repubblicano James Comer, ha scritto ai responsabili dei pattugliamenti lungo alcune sezioni del confine con il Messico in Texas, Arizona e California (Jason Owens, Gregory Bovino, Gloria Chavez e Patricia McGurk-Daniel), invitandoli a testimoniare durante una audizione fissata per il prossimo 6 febbraio. “Il Partito repubblicano ritiene che l’amministrazione del presidente Joe Biden sia responsabile della crisi umanitaria, sanitaria e di sicurezza che sta interessando il confine con il Messico”, ha detto Comer in una nota. Il presidente del Comitato ha anche inviato una lettera al segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, chiedendo di ottenere documenti e comunicazioni interne per “comprendere le politiche messe in atto dal dipartimento e i costi delle misure di emergenza approvate per gestire la crisi”. (Was)