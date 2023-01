Irlanda: premier Varadkar fiducioso per risoluzione Protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier irlandese, Leo Varadkar, si è detto fiducioso sulla risoluzione della questione del Protocollo dell'Irlanda del Nord. Lo ha detto intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. "Negli ultimi mesi si è creata una certa flessibilità e fiducia tra Regno Unito e l'Unione europea, il che, si spera, sbloccherà la situazione in Irlanda del Nord", ha dichiarato Varadkar. Evidenziando come in passato ci fossero già stati degli accordi, con gli ex premier britannici Theresa May e Boris Johnson, Varadkar ha dichiarato che la speranza dell'Irlanda è quella di raggiungere un accordo che venga poi effettivamente portato a termine. (Res)