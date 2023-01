Trasporti: Assosharing su monopattini, stretta su mezzi privati annunciata da Salvini rafforza sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assosharing, l'associazione che riunisce i principali operatori della sharing mobility in Italia, ha espresso in una nota "soddisfazione per l’attenzione posta dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sul versante dei monopattini privati e sui controlli relativi alle caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi che vengono venduti ai consumatori”. “In particolare – si legge –, Assosharing ha da sempre sottolineato l’importanza di equiparare le disposizioni applicate ai monopattini in condivisione anche ai mezzi privati - questi ultimi ampiamente diffusi in Italia grazie agli incentivi introdotti dai precedenti governi - a garanzia di un rafforzamento della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Ad esempio, i mezzi privati su due ruote - che raggiungono velocità superiori ai 20 km/h sfuggendo spesso ai controlli - rappresentano la causa principale, quasi assoluta, alla base degli incidenti”. (segue) (Com)