Trasporti: Assosharing su monopattini, stretta su mezzi privati annunciata da Salvini rafforza sicurezza stradale (2)

- “Una differenza netta – prosegue la nota – con i monopattini in sharing, per i quali è già in vigore il limite di 20 km/h. Grazie a questa soglia si registrano 2,07 incidenti ogni 100 mila km percorsi con monopattini in sharing e 5,01 ogni 100 mila spostamenti, come indicato da uno studio dell'’Osservatorio sharing mobility”. “Occorre evidenziare come l'interlocuzione, costante e proficua, tra gli operatori del settore e le istituzioni abbia appunto già garantito l'abbassamento del limite da 25 km/h a 20 km/h a partire dagli ultimi mesi del 2021 per i monopattini in sharing. Il rispetto di questa soglia è assicurato dal controllo da remoto effettuato costantemente dai gestori a tutela degli utenti e dei cittadini”, si legge ancora nella nota. “Assosharing conferma la piena disponibilità all'interlocuzione con il ministero e le autorità competenti in materia di sicurezza stradale", conclude la nota. (Com)