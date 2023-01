© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della manifestazione in corso a Parigi contro la riforma delle pensioni la polizia ha fermato 30 persone per vari motivi come porto di arma proibiti o lancio di oggetti contro gli agenti. Lo ha reso noto la Prefettura di Parigi. Nel corteo si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e alcuni manifestanti. (Frp)