Usa: morte sul set del film “Rust”, Alec Baldwin sarà accusato di omicidio colposo

- Alec Baldwin sarà accusato di omicidio colposo dopo l’incidente avvenuto il 21 ottobre 2021 sul set del film “Rust”, dove l’attore statunitense ha involontariamente causato la morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, sparando con un’arma caricata con proiettili veri. Lo hanno annunciato le autorità giudiziarie del New Mexico, dove è in corso il processo nei confronti di Baldwin, il quale ha più volte negato la sua responsabilità nell’incidente, affermando che l’assistente di regia avrebbe assicurato che l’arma sarebbe stata caricata a salve. Accuse analoghe saranno avanzate anche nei confronti di Hannah Gutierrez-Reed, che sul set era responsabile delle armi di scena. (Was)