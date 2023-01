Ama: Di Stefano (Udc), Pace nega accesso a contratti dirigenti, delirio onnipotenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Udc-Forza Italia, Marco Di Stefano, in una nota afferma: "Ormai nell'Ama del presidente Daniele Pace, terreno di scontro tra le correnti del Pd, sembra di trovarsi su scherzi a parte. Dinanzi a una mia interrogazione e a una mia istanza di accesso agli atti dell'azienda per avere copia dei contratti con i quali sono stati assunti, in barba a qualsiasi regolamento o legge, i due dirigenti prescelti, il dottor Migliardi e l'avvocato Stroppa, mi sono visto rispondere dal presidente Pace che i suddetti contratti devono essere richiesti dal sottoscritto ai rispettivi enti di provenienza, ovvero Invitalia e Agenzia delle accise, dogane e monopoli, perché l'Ama non ne è in possesso", spiega Di Stefano. "Il presidente Pace ormai sembra in preda a un delirio di onnipotenza; a lui chiediamo con grande cortesia, senza voler disturbare il manovratore, la gentilezza di suggerirci in base a quale competenza e ruolo un consigliere di Roma Capitale potrebbe avere accesso ai documenti e alle informazioni di cui ha bisogno presso tali enti statali, e soprattutto gli chiediamo in base a quale algoritmo retribuisca i due dirigenti senza avere uno straccio di contratto a cui fare riferimento. Se l'Ama è guidata da tali pittoreschi personaggi - conclude Di Stefano - si capisce bene perché Roma sia ridotta nelle condizioni di sporcizia e degrado che vediamo ogni giorno, e che la fanno apparire sulle prime pagine dei più noti giornali del mondo. Altro che Expo 2030". (Com)