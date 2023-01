Energia: Bonelli (Avs), crociata destra contro direttiva Ue è assurda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, "questa crociata che parte dalla destra di governo contro la direttiva europea in materia di efficientamento energetico delle abitazioni è quantomeno assurda. In Italia investiamo in efficienza energetica dal 2007. Eppure, attraverso le parole del governo - continua il parlamentare in una nota - stiamo dicendo all'Unione europea che noi italiani non siamo pronti. Questo tipo di reazione isterica a difesa 'delle case degli italiani' puzza di interessi di parte e ignoranza pura. La direttiva europea in materia ancora non esiste, qualcuno lo dica al senatore Gasparri, e noi nel Parlamento europeo stiamo lavorando per andare incontro alle famiglie attraverso il fondo sociale per il clima in questa direzione. Efficientare edifici e abitazioni vuol dire risparmio in termini di consumo di energia e di gas. In una fase così delicata, in cui le bollette del gas e dell'energia elettrica sono così onerose, rendere le case più efficienti significa bollette meno care e dare una risposta alla crisi climatica". Bonelli prosegue: "Inoltre, in molti casi, l'efficientamento energetico richiede investimenti di poche migliaia di euro che, secondo gli studi, si ripagano in pochi anni con costi delle bollette ridotti. Siamo in una situazione dove purtroppo molte famiglie devono rinunciare del tutto o in parte al riscaldamento per i costi troppo gravosi: abbiamo la possibilità e il dovere di intervenire in ogni modo per garantire questo diritto basilare. Parlare di 'attacco alla casa', da parte della destra, è sintomo di una terribile ignoranza, oltre ad essere una mossa propagandistica che potrebbe costare cara alle italiane e agli italiani". (Com)