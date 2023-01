Autonomia: Calenda, se lombardi la conoscessero non la vorrebbero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che nessun lombardo sappia il contenuto dell'autonomia, se no non la vorrebbero, perché non ci sono sconti fiscali, ma solo il fatto che le regioni possono costituire un milione di nuove società sulla gestione della rete, possono andare in Europa indipendentemente dall'Italia. Un gran macello". Lo ha detto il leader del terzo polo, Carlo Calenda, a margine della presentazione del libro "Non dobbiamo salvare il mondo" di Francesco Vecchi edito da Piemme, sottolineando che "sono contrario al presidenzialismo e penso che stiano facendo un macello con l'autonomia". (Rem)