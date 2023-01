Germania: governo mette in discussione prestiti allo sviluppo per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta mettendo in discussione i prestiti alla sviluppo per la Cina, garantiti dall'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la revisione rientra nella strategia per la Cina dell'esecutivo tedesco, la cui pubblicazione è attesa nei prossimi mesi. Dal 2009, Berlino ha interrotto la cooperazione allo sviluppo bilaterale con questo Paese, a fronte della sua potenza economica. Tuttavia, sono proseguiti i crediti del Kfw. Ora, come si legge in un documento a uso interno del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, “si pone la questione se questa forma di 'aiuto allo sviluppo' sia ancora appropriata”. Ad “Handelsblatt”, che ha visionato il testo, il ministero per la Cooperazione e lo sviluppo economico ha confermato colloqui in corso nell'esecutivo federale su come gestire tali prestiti in futuro. Guidata dal verde Robert Habeck, l'Economia sarebbe “infastidita” dal fatto che l'attività in Cina legata alla politica di sviluppo del Kfw è incompatibile con il suo “status de facto di Paese industriale”. Inoltre, per il dicastero, i fondi dell'Istituto di credito per la ricostruzione per la Cina vanno spesso a progetti infrastrutturali con un “contributo climatico discutibile”. Per esempio, si tratta di un collegamento ferroviario dal porto di Tianjin al nuovo aeroporto internazionale di Daxing, presso Pechino. Il relativo prestito agevolato del Kfw ammonta a 70 milioni di euro. Secondo l'istituto, l'iniziativa è intesa a rafforzare il trasporto ferroviario “al fine di ridurre le emissioni di gas serra” degli autoveicoli e contribuire alla protezione del clima. Secondo il ministero di Habeck, soltanto tra il 2013 e il 2020, la Cina ha ottenuto dal Kfw prestiti agevolati per poco più di tre miliardi di euro. Secondo il dicastero, il governo federale dovrebbero attendere la scadenza dei finanziamenti in corso per poi cessare di erogarli. Come nota “Handelsblatt”, la Cina abbia ha ancora i requisiti per l'assistenza allo sviluppo in quanto classificata come Paese in via di sviluppo dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). (Geb)