Stadio Roma: Angelucci (Pd), avanti con progetto, ottima notizia per città

22 luglio 2021

- È un'ottima notizia per la città la conclusione della conferenza dei servizi preliminare per il nuovo stadio della Roma. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd Mariano Angelucci. "Un'opera attesa dai tifosi, che consentirà di portare innovazione e riqualificazione urbanistica nel quadrante di Pietralata. Grazie al sindaco Gualtieri che dal primo giorno ha dimostrato che nuove opere per rendere Roma più bella, funzionale e aperta a tutti si possono progettare e portare avanti in maniera seria e responsabile", conclude. (Com)